Théâtre O’château – All’improvviso

» …les choses ne sont bonnes que dans le temps que les rois les souhaitent… » dit Molière à Mlle Béjart, très préoccupée par le manque du temps de répétition – » L’impromptu de Versailles « , scène première.

Allons : aujourd’hui nous n’avons plus de rois, diriez vous.

Mais pour les comédiens dell’arte le roi c’est le public. Et si le public est présent les comédiens doivent être présents aussi.

C’est dans cette situation qu’on trouve nos trois héros qui, venus en avant-garde de leur compagnie pour préparer son arrivée, sont surpris par la présence du public. Mais ces étourdis, au lieu d’expliquer la situation et de faire patienter la foule, se lancent dans la mêlée- à savoir qu’ils se mettent à interpréter tous les rôles de la pièce. Seulement qu’un rôle ce n’est pas seulement un texte, c’est aussi un costume, un masque, des accessoires et le temps pour se préparer ; et quand on est que trois pour jouer une douzaine de personnages… La pagaille qui va progressivement s’installer va entrainer le public dans cette folie délirante, qui est l’assaisonnement essentiel de la magie du théâtre.