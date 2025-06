Théâtre Phèdre

Cette oeuvre, d’une durée d’une heure et quinze minutes, met en scène un personnage passionné, une façon d’orateur/conférencier, qui prétextant parler de cette pièce finit par raconter et interpréter en solo Phèdre de Jean Racine. Cette pièce introduit in fine plusieurs axes de lecture et saura ravir les passionnés de mythologie, de littérature classique et surtout les nombreux curieux, avides de découvertes enthousiasmantes et instructives !