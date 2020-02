Théâtre poétique absurde « A tous ceux qui aiment se salir en parlant »

Ceci est un spectacle dans lequel vous pourrez voir des ballons exploser et des nuages de fumées garantis sans effets spéciaux. L’absence d’effets spéciaux peut donner lieu à des accidents. Ces accidents sont provoqués ou subis par deux comédiennes…

Avec Charlène Girin et et Claudine Sarzier de la Compagnie L’embarquée. Ces deux comédiennes interprètent des textes.

Ces textes, ce sont ceux de Christophe Tarkos. Christophe Tarkos est mort.

Bon spectacle!

Voir le teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=4BmKtZE9o_I&t=25s

Spectacle donnée à l’occasion de la journée mondiale de la Poésie.

Pour votre confort et le respect des artistes et spectateurs, la réservation est conseillée, l’entrée en cours de spectacle ne sera pas possible.

Merci de votre compréhension.