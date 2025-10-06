Ecrit par Elisabeth Lévy et Olivier Gorichon, ce récit dramatisé,est intitulé « Quand ELISABETH CROIZAT AMBROISE et les autres ».
Un débat suivra la représentation en présence du petit-fils d’Ambroise Croizat.
Théâtre : Quand ELISABETH CROIZAT AMBROISE et les autres
Pour commémorer les 80 ans de la Sécurité sociale, fondée le 4 octobre, un collectif d’organisations dont l’ANACR organise une représentation consacrée à Ambroise Croizat, ministre fondateur de la Sécu.
Rue Giraud 26100 Romans-sur-Isère
