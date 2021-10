Théâtre: Qui est Monsieur Schmitt ?

Plutôt surprenant si l’on considère qu’ils n’y sont pas abonnés ! Au bout du fil, leur interlocuteur insiste pour s’entretenir avec un certain Monsieur Schmitt, dont ils n’ont jamais entendu parler. Comble du bizarre : ils découvrent, ahuris, que leur appartement n’est plus le même, que leurs livres ont été remplacés, que les cadres aux murs ne sont pas les leurs et qu’ils portent des vêtements qu’ils ne reconnaissent pas. Plus terrifiant encore : leur porte d’entrée est verrouillée de l’extérieur ! Vous croyez le pire arriver ?

Le cauchemar ne fait que commencer…