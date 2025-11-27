Théâtre : Rapport pour une académie

Venez découvrir la pièce « Rapport pour une académie » de Frank Kafka présentée par le Théâtre Pas Sage ! Venez nombreux !

Surpris par le public – Un collège d’académiciens ? – alors qu’il finit de se grimer, l’homme-singe-acteur d’abord réticent, va entreprendre de raconter son parcours à la manière d’une conférence exaltée, depuis le jour où il (le singe) a été capturé jusqu’à aujourd’hui où il a trouvé une » issue » (alternative à la liberté) en devenant acteur célèbre du music hall.

Ce récit présente, 5 années de vie de ce singe surnommé Rotpeter, jalonnées de souffrances, de sacrifices, d’abnégations, de réflexions, de volontés dans un contexte d’une humanité toujours plus cruelle et peu encline à l’intégration de la différence.

Même si Kafka en refusait les termes, ce texte est une allégorie, une fable polysémique et bouleversante mais néanmoins empreinte de dérision. Par le discours de ce singe anthropomorphe, kafka nous donne à entendre les failles de la civilisation, nous invite à nous questionner sur des sujets tels que, la quête d’identité, l’assimilation, l’altérité, l’éducation et pourquoi pas aujourd’hui la notion de spécisme. C’est aussi le moyen pour l’auteur de présenter ce postulat comme quoi tout individu privé de liberté doit trouver une issue s’il veut survivre. Et de nous rappeler que l’homme utilise ce terme de Liberté bien trop souvent à mauvais escient.