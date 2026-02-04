Théâtre

Théâtre : Rumeur à Chatu’

La troupe amateur C’LACOMEDIE présente  » RUMEUR A CHATU » (Association C’LAFORME), une comédie déjantée !

Entrée gratuite – Participation libre.

Théâtre : Rumeur à Chatu’
Le 13/03/2026 20:30

14 Place du 19 Mars 1962 26300 Chatuzange-le-Goubet Tél. 06 09 13 03 35

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs