Théâtre : Salma, Mon Amour

Alors que se prépare le mariage de son frère avec une Américaine, Salma suit, sur son téléphone, la crise humanitaire consécutive au génocide des Palestinien·nes.

Après Mama, Ahmed El Attar présente un nouveau drame bourgeois, une création à la critique corrosive, programmée à Avignon. Cette figure internationale du théâtre égyptien y interroge les complicités et le renoncement des élites, aux États-Unis comme dans le monde arabe.

Dans une demeure égyptienne cossue, Salma scrolle toute la journée sur TikTok. La jeune femme, créatrice de contenu, vit avec distance les préparatifs du mariage de son frère aîné avec une riche Américaine. Pensée en deux actes, la pièce raconte la déflagration du 7 octobre 2023 pour toute la région et comment les intérêts économiques d’une famille aisée se trouvent affectés. À mesure que les publications divertissantes orientées lifestyle et bien-être sont remplacées par les images du génocide, Salma perd pied. Si elle tente d’en parler, elle est rabrouée: priorité au mariage, à l’apparence et au business juteux que projettent de lancer les deux familles. Chronique d’un point de bascule, la pièce raconte la chute progressive d’une jeune fille isolée, rendue folle par l’indifférence bourgeoise de sa famille.

Salma, Mon Amour adresse une vive critique tant aux élites du monde arabe qu’aux capitalistes cyniques et à tous·tes celles et ceux qui ont choisi de porter des oeillères.