Théâtre : SPAM dans ta tête

Théâtre et clown : Un dramaturge solitaire tente désespérément d’écrire une pièce. Quand tout à coup… On frappe à la porte. Sa première inspiration ? Ou simplement l’intervention d’un technicien ENEDIS ?

Les idées vont les unes après les autres s’introduire dans son esprit pour venir brouiller les pistes entre le réel et son imaginaire ; le poussant à écrire des choses aussi folles qu’une tragédie grecque, l’altercation avec un livreur de pizza-espion ou une série de flashs commerciaux. À moins que ça ne soit lui qui soit en train de chuter peu à peu dans la folie

SPAM dans ta tête est une exploration théâtrale de la complexité de l’esprit humain. C’est par le biais de la comédie physique et burlesque que ce spectacle vient interroger de manière légère et profonde ces notions de réalité et de création.

Parking gratuit (à partir de 18h) à 3 min à pied.

Buvette et petite restauration sur place à partir de 19h après le spectacle en présence des artistes.