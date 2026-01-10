Théâtre – Toc Toc de Laurent Baffie par la Compagnie d’ici et d’ailleurs pour l’AFTIMM

Le 22 janvier au théâtre municipal de Montélimar aura lieu l’évènement culturel de ce début d’année: la pièce de Laurent Baffie Toc-toc présenté par la Compagnie d’Ici et d’Ailleurs pour l’AFTIMM.
Le Dr Stern, de renommée mondiale, est un spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs ou » TOC « . Il ne consulte que très rarement en France. Les six personnes qui bavardent dans sa salle d’attente ont dû patienter de nombreux mois pour obtenir une consultation. Mais l’éminent thérapeute se fait attendre, bloqué à Francfort par les aléas du transport aérien. Devisant ensemble, jouant au Monopoly pour tromper leur ennui, les patients vont apprendre à se connaître et même tenter une thérapie de groupe… ponctuée par les incontrôlables tocs des uns et des autres.
Représentation théâtrale par une compagnie locale d’amateurs pour le bénéfice de l’association AFTIMMM
Place du théâtre 26200 Montélimar
