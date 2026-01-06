Théâtre

Théâtre : Un air de famille

Découvrez la pièce de théâtre d’Agnés Jaoui et Jean Pierre Bacri : « Un air de famille » avec la mise en scène d’Alexandre Moutet. Venez nombreux !

Le 07/02/2026 20:00

Chemin de Chaffal 26350 Le Chalon Tél. 06 80 88 18 00

Gratuit pour les visiteurs

Chaque vendredi soir, la famille Ménard se réunit au bar-restaurant  » Au Père Tranquille « , tenu dans une banlieue par l’un des fils, Henri. Ce soir-là est particulier : l’autre fils, Philippe, est passé à la télévision régionale une heure avant pour parler de l’entreprise dont il est numéro quatre et son épouse Yolande fête ses 35 ans. Tous s’apprêtent à poursuivre la soirée au restaurant. Cependant, de vieilles tensions familiales éclatent lors du dîner…