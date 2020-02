Théâtre : « Une heure 1/2 de retard »

Pièce de théatre comique: « une heure et demie de retard » de Gérald Sibleyras par un troupe parisienne « Dont actes ».

Pierre et Laurence sont invités à dîner. Rien de plus banal. Mais au moment de partir, Laurence a besoin de parler… Ça tombe mal, c’est un dîner important. Rien à faire, Laurence est bien décidée à dire ce qu’elle a sur le coeur. Pierre lui laisse dix minutes… Ça ne sera pas suffisant. 30 ans de vie commune, ça vaut bien une heure et demie de retard.

Assaisonnée avec des dingueries et des crudités d’aujourd’hui, cette pièce, qui démarre par une conversation à bâtons rompus entre deux personnages verra défiler leur vie.