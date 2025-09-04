Théâtre

Théâtre : Une ouvrière à ton oreille

Duo théâtral et musical de la compagnie des Lisières.

Le 27/09/2025 16:00

110 impasse de l'Industrie 26260 Clérieux Tél. 09 86 55 82.56

Gratuit pour les visiteurs