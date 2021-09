Thierry Marquet dans « Carrément méchant, jamais content »

Après le succès et dans la lignée de » Saignant mais juste à point », vous le retrouverez toujours aussi piquant, un peu plus grinçant mais surtout toujours aussi drôle ! Si vous vous reconnaissez dans ce spectacle, c’est normal car c’est bien le but !

Des propos ironiques et foncièrement exagérés sur la vie courante qui vont vous faire pleurer de rire, alors merci de sortir vos mouchoirs avant le spectacle car pendant… Ça fait du bruit et ça l’énerve!

Enfin, méfiez-vous, il se pourrait bien que vous ressortiez de ce spectacle quelque peu hypnotisés…