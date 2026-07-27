Sport

Tigers Cup

Venez supporter votre équipe ! L’événement de handball féminin numéro 1 en Auvergne Rhône-Alpes, la Tigers Cup.

Tigers Cup
du 22/08/2026 au 23/08/2026

Complexe des 2 rives 8 rue picpus 26240 Saint-Vallier Tél. 04 04 04 04 04

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Payant

Tournoi de handball professionnel féminin regroupant 4 équipes du plus haut niveau Français.
Samedi 22/08 : 16h00 – Besançon / Saint Amand
19h00 – Paris 92 / Nice

Dimanche 23/08 : 14h30 – Petite Finale
17h30 – Finale