Tournoi de handball professionnel féminin regroupant 4 équipes du plus haut niveau Français.
Samedi 22/08 : 16h00 – Besançon / Saint Amand
19h00 – Paris 92 / Nice
Dimanche 23/08 : 14h30 – Petite Finale
17h30 – Finale
Venez supporter votre équipe ! L’événement de handball féminin numéro 1 en Auvergne Rhône-Alpes, la Tigers Cup.
Complexe des 2 rives 8 rue picpus 26240 Saint-Vallier Tél. 04 04 04 04 04
Tournoi de handball professionnel féminin regroupant 4 équipes du plus haut niveau Français.
Samedi 22/08 : 16h00 – Besançon / Saint Amand
19h00 – Paris 92 / Nice
Dimanche 23/08 : 14h30 – Petite Finale
17h30 – Finale
Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et, avec votre consentement, à des fins de mesure d’audience.
Vous pouvez modifier et personnaliser les paramètres des finalités de traitement de cookies et traceurs pour lesquels vous avez donné votre accord. Vous pouvez également vous opposer à l'ensemble de ces traitements. Votre choix sera enregistré pour une durée de 1 an.