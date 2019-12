TIMOTHÉ POISSONNET – DANS LE BOCAL

Timothé Poissonnet est un artiste complet, tendre et généreux… Comme un space chou fourré de surprises. Et celui-là n’écoeure jamais; son spectacle vivant coupe le souffle, fait taper du pied, et rend léger… Car Timothé sait soulever les poids de notre société moderne pour mieux les faire tournoyer dans son bocal… et finir par carrément les faire voler! Hors du temps et ancré dans les mémoires, ce face à face haletant vous hypnotisera littéralement.

A l’image de cette société » zapping » dans laquelle tout va trop vite et s’accélère, Timothé Poissonnet nous surprend et nous tient en haleine du début à la fin de son spectacle avec son style unique, vif et connecté: l’humour séquentiel.

Dans un tourbillon savamment orchestré, il nous livre une multitude de réflexions satiriques et de tableaux aussi drôles qu’éveillés, à la vitesse de ses lumières, et nous embarque dans un monde où l’absurde côtoie la réalité, le notre!

Plongez la tête la première dans le Bocal : un véritable spectacle intelligent, original et rafraîchissant car Timothé sait nous faire rire en s’agitant dans les bonnes directions, le pied toujours dansant.