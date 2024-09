Pièce de Laurent Baffie Entrez et venez rire avec nous ! Mise en scène : Véronique Mallan Pièce déconseillée au moins de 10 ans !

Six personnes sont dans une salle d attente, ils viennent consulter un grand spécialiste pour essayer de trouver une solution pour leurs tocs invalidants.

Le docteur tarde à venir et tous vont essayer de voir s’ils ne pourraient pas commencer à régler un peu leurs problèmes en les partageant…..

Une pièce où humour se conjugue avec humanité et où le public et les comédiens sont emportés par un rire communicatif empli de légèreté et de compassion.