« Tohu – Deep surface » : spectacle de danse derviche contemporaine proposé dans le cadre du festival Danse au fil d’avril (FOL26) et Nyons en Scène. « Stronger », solo de danse de Marion Frappat, en première partie.

Seule sur scène, Daniell Alnuma tourne sans s’arrêter pendant plus d’une heure. Au-delà de la performance physique, la danseuse expérimente un état modifié de conscience, et le public la suit dans une véritable métamorphose.

Le projet « Tohu » explore les différentes nuances du corps tourbillonnant : il part de la tradition de la danse des derviches tourneurs soufis pour aller vers une interprétation contemporaine et singulière du tournoiement.

« Tohu » est un terme biblique qui signifie « le chaos, le vide, le gouffre ». Faire face au chaos est pour Daniell Alnuma à l’origine de l’acte de création. La répétition à l’infini fait entrer la danseuse dans une dimension hors du temps, un devenir, une expérience du présent suspendu. Chaque tour entraîne un passage à un nouvel état par un léger décalage, imperceptible à l’oeil nu.

Du commencement au point d’arrivée, la danseuse passe de métamorphoses en métamorphoses.

Spectacle adapté aux conditions de Nyons

– « Stronger » en 1ère partie

« Souffle, serres les dents, comme d’hab tu te tais. Souffle, sois prudente.

Marche sur l’trottoir d’à côté, bats toi fillette ! »

Suzanne SLT 2019

« Stronger » est une traversée.

Un chemin à parcourir, semé de questions et de doutes. Comment fera t-elle face à ce boulversement identitaire ?

La compagnie 19.92 nous plonge dans un univers sensible où les émotions sont transmises de manière immédiate par le corps.

Chorégraphie et interprétation : Marion Frappat

Bande son : Fred Besson

Costumes : Marion Frappat en collaboration avec Emma Mouton

Lumières : Bryce Quetel