Alors à deux, ils partent en guerre contre leurs vilains réflexes de pollueurs, contre les manies qui ont la vie dure, et les pollueurs patentés.
Un spectacle léger et didactique afin de sensibiliser au respect de la planète et apporter des solutions écologiques viables. Par la Compagnie le Praticable.
« Touche pas à ma planète » – Le mois des familles
Spectacle tout public à partir de 3 ans. Une petite fille qui se pose des questions. Un grand père qui ne s’en pose plus. Elle, elle sait trier ses déchets, mais ne sait pas consommer. Lui, il ne jette rien, mais pense la terre éternelle.
