Toupetituli au château !

Lecture-visite en famille (moins de 4 ans) – Un moment imaginé spécialement pour les tout-petits autour d’un temps de lecture sur la thématique des fables et autres histoires d’animaux, suivi d’une découverte du parcours de visite.

Dans le cadre du parcours de visite « Le Noël fabuleux de Jean de la Fontaine »

En partenariat avec la Médiathèque départementale de Nyons.

INFOS PRATIQUES :

? Le 13 décembre à 10h15 et à 11h

? Pour les familles avec enfants de moins de 4 ans

? Plein tarif 8 EUR | gratuit – 12 ans

? Durée : 30 min | 30 personnes | réservation sur www.chateaudegrignan.fr