Tour des Alpes en Pianovélo- Philippe Séranne

Voyageur lent par monts et par mots, Philippe Séranne est auteur, compositeur, pianiste et chanteur depuis la sauvage beauté de la gare de Veynes.

Poète politique, provocateur et anticonformiste, il emmène son

piano dans les fermes, les trains, les usines, les assemblées citoyennes, les

lacs, les vélos pour y slamer le pouvoir, l’argent, l’amour, la mort. Après plus de 500 concerts, de multiples projets collectifs (FestiFaï, le

Veyn’art, le piano du lac) et une année de plongée dans le jazz à Paris, il

se consacre désormais au solo et à l’écriture.