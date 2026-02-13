Samedi 7 :
Racontoir pour enfants par Nathalie Michel à 10h30 salle du conseil en mairie. Goûter offert.
Atelier d’écriture par Mireille Piris à 14h salle du conseil en mairie. Accompagné de boissons chaudes.
Lecture dansée « Silences » par le théâtre du Rond Point de Valréas. à 18h salle Henri Girard. Suivie d’un apéritif offert.
Dimanche 8 :
Lecture vagabonde « Colette » par Martine Limonta à 11h salle du conseil en mairie. Accueil gourmand à partir de 10h30.
Spectacle lyrique « J’ai mis votre regard à l’ombre de mes yeux » avec Thomas Barnier Deschamps voix et Marion Liotard piano à 17h salle Henri Girard.
Spectacle suivi d’un apéritif offert.
Tourbillon d’Elles
3ème édition du festival Tourbillon d’Elles. Paroles de femmes d’hier et d’aujourd’hui. Ateliers, lectures, spectacle lyrique, racontoir…
Rue Pauline de Simiane 26700 La Garde-Adhémar Tél. 06 61 18 98 51
