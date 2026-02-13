Festival

Tourbillon d’Elles

3ème édition du festival Tourbillon d’Elles. Paroles de femmes d’hier et d’aujourd’hui. Ateliers, lectures, spectacle lyrique, racontoir…

du 07/03/2026 au 08/03/2026

Rue Pauline de Simiane 26700 La Garde-Adhémar Tél. 06 61 18 98 51

Payant

Samedi 7 :
Racontoir pour enfants par Nathalie Michel à 10h30 salle du conseil en mairie. Goûter offert.
Atelier d’écriture par Mireille Piris à 14h salle du conseil en mairie. Accompagné de boissons chaudes.
Lecture dansée « Silences » par le théâtre du Rond Point de Valréas. à 18h salle Henri Girard. Suivie d’un apéritif offert.
Dimanche 8 :
Lecture vagabonde « Colette » par Martine Limonta à 11h salle du conseil en mairie. Accueil gourmand à partir de 10h30.
Spectacle lyrique « J’ai mis votre regard à l’ombre de mes yeux » avec Thomas Barnier Deschamps voix et Marion Liotard piano à 17h salle Henri Girard.
Spectacle suivi d’un apéritif offert.