« tournée mondiale des baronnies » – komplex kapharnaüm

La compagnie d’arts de la rue KompleX KapharnaüM et la Gargoulette, en partenariat avec les acteurs du territoire, vous invitent à venir partager une soirée artistique et conviviale.

À travers des images et témoignages d’habitants rencontré.es par les artistes au cours de ces deux dernières années dans les Baronnies, 2 créations à découvrir absolument : L’exposition « Les Rudistes » donnant à voir les créations réalisées par les enfants des écoles de Remuzat, Sahune, Séderon et Montauban sur Ouvèze avec la céramiste Sabine Beignis. KompleX KapharnaüM., le spectacle « Les rudistes. Entre chiens et loups », savant mélange de mots, de sons, d’images, de voix glanés par KompleX KapharnaüM au fil des rencontres avec les Baronniardes et Baronniards, musicalisé en direct par la contrebasse d’Amanda Gardone… Un spectacle hommage au territoire et à ses habitant.e.s, à voir absolument…

PROGRAMMATION :

19h30 : Exposition « Les Rudistes » KompleX KapharnaüM

20h00 : Concert des jeunes de l’école Notes en Bulles .

21h30 : Spectacle multimédia « Les rudistes. Entre chiens et loups » KompleX KapharnaüM.Réservation gratuite mais nécessaire 😕