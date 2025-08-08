Sport

Tournoi de fléchettes au My Beers

Participez à un gros tournoi convivial de fléchettes en solo sur machines électroniques ! Récompense à la clef : 50EUR de conso au bar !

Le 11/08/2025 19:30

28 Avenue Dauphiné Provence 26540 Mours-Saint-Eusèbe Tél. 09 67 43 00 15

Payant