Sport

Tournoi de tennis / padel du Téléthon

Tournois de tennis et padel organisés par Tennis Club de Nyons.
Bénéfice de la buvette reversé au Téléthon.

Tournoi de tennis / padel du Téléthon
Le 20/12/2025 10:00

Promenade de la Digue 26110 Nyons Tél. 04 75 26 50 00

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs