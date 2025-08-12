Sport

Tournois de Beach volley

10 ème édition de notre CREST BEACH VOLLEY : Le 30 Août pour les jeunes m15 et m18 et le 31 pour tout le monde. On vous attend encore plus nombreux cette année.

Tournois de Beach volley
du 30/08/2025 au 31/08/2025

70, chemin des Plantas 26400 Crest

Contacter par mail
Payant