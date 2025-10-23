Tous à l’abri !

On dit qu’un être singulier serait apparu aux abords de la cabane de Côte Chèvre ! Suite à sa restauration, venez partager un moment artistique et convivial pour explorer ce mystère avec le CERTET (Centre d’Études et de Recherche en Têtentairologie).

Suite à sa restauration, venez partager un moment artistique et convivial pour explorer ce mystère avec le CERTET (Centre d’Études et de Recherche en Têtentairologie) – Exposition – discussion – recherche participative et créative !

Au fil du printemps, de l’été puis de l’automne 2025, trois apparitions éphémères ont été observées aux abords des cabanes de la Peyrouse à St Andéol, de Côte-Chèvre aux Nonières (Châtillon-en-Diois) et de Font Froide à Lans-en-Vercors.

Le point commun entre ces lieux ? Ces trois sites ont récemment fait l’objet de chantiers de rénovation menés par le Parc du Vercors, les communes, les propriétaires et de nombreux autres acteurs mobilisés pour redonner vie à ces abris de montagne, véritables biens communs.

Ces apparitions furtives seraient l’oeuvre des Têtentaires, un peuple imaginaire et poétique né du paysage lui-même : petite histoire et grande Histoire, anecdotes, légendes, géologie, toponymie, etc. Ces êtres auraient des choses à nous dire… oui mais quoi ? Pour le découvrir, le CERTET, Centre d’Études et de Recherche en Têtentairologie, s’est penché sur la question.

Nous serons heureux de vous retrouver aux côtés du CERTET pour partager ce mystère.

Rendez-vous donc pour partager un moment convivial et artistique, le 19 novembre à 18h – salle du conseil – Les Nonières – Châtillon-en-Diois.

» Cabanes en Vercors, d’une histoire à l’autre » est un projet artistique imaginé par le Parc du Vercors et la Compagnie Tête en Terre avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes pour offrir un nouveau regard sur la réhabilitation des cabanes et abris.