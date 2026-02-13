Tout Doux s’inspire de nos to-do lists et du rythme qu’elles génèrent pour créer du mouvement et du jeu. Voir plus d’informations sur le site de la mairie de Livron

Danse, musique et jeu théâtral se rassemblent pour questionner avec malice les rapports que nous entretenons à ces listes, que l’on coche, que l’on raye, que l’on râle que le temps passe trop vite. Et les listes s’allongent sans jamais s’alléger. Ça génère du génie, et puis ça dégénère toujours à un moment donné.

Le spectacle du Collectif Libration, en résonnance avec le projet danse à l’école avec les classes de CM1 et CM2, un projet d’Education Physique et Sportive (EPS) et d’Education Artistique et Culturelle (EAC) dans les écoles de Livron, avec le Collectif Libration et la FOL26.