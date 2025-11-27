Théâtre

« Tout est bien qui commence mal » – Téléthon 2025

Pièce famillial de théâtre par la troupe Stapontin. Venez nombreux ! Entrée gratuite et entracte gustative ! Urne pour les dons.

Le 06/12/2025 19:00

1242 Avenue du Général de Gaulle 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse

Gratuit pour les visiteurs