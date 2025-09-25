Tout l’or du monde – Cie Désormais

Voyage dans un trésor de chansons où trois artistes à l’esprit vagabond et à l’humeur joueuse, joyeuse et poétique invitent à chanter… et pourquoi pas à danser ! De et avec : Sophie MAUCOURT, Elsa SCHEFFER, Christophe SERPINET.

Comme un trésor conservé précieusement dans son écrin, Tout l’Or du Monde invite chacun, chacune à se poser ici en ouvrant bien ses yeux, ses oreilles, pour se laisser frissonner aux pépites chantées qui se révèlent là, maintenant… Nos trois compères espiègles vont jouer, chanter, danser en vous invitant à découvrir à travers chaque escale colorée et parfumée de bien jolis coins de paradis de notre planète bleue. Avec le rythme chaloupé des caraïbes, les tambours volent, avec le temps unique du présent du désert, les cordes vibrent, et avec les flots infinis des océans, le vent souffle dans nos voiles.

Toute la curiosité de nos regards pour ouvrir un champ nouveau et danser joyeusement !

