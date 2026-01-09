Au XXe siècle et jusqu’au milieu des années 30, il y avait, à l’occasion de la Saint Marcel, un pèlerinage jusqu’à la chapelle, le musée archéologique du Pègue a repris, non religieusement, cette tradition depuis plusieurs années le dimanche le plus proche de la Saint Marcel. C’est l’occasion, chaque année, pour 100 à 150 participants venant du département, d’une balade, de rencontres, d’en savoir un peu plus sur l’oppidum protohistorique, l’ancienne chapelle castrale et de passer un après-midi convivial.
Le rendez-vous est d’à partir de 13h30 devant le musée archéologique, pour un départ à 14 h en direction de la Chapelle Saint Marcel, en passant par l’oppidum protohistorique classé monument historique. A l’arrivée un vin chaud est offert aux participants et au retour, rendez-vous à la salle communale pour un goûter, boissons et discussions.
La randonnée, avec les arrêts, dure environ 2h- 2h30 et ne comporte pas de difficultés. Prévoir de bonnes chaussures et vêtements chauds, selon la météo. Participation gratuite mais possibilité de participation libre pour le goûter.
Ballade non accessible aux personnes à mobilité réduite mais possibilité de ne participer qu’au goûter.
Venez nombreux !
Traditionnelle montée à Saint Marcel
Traditionnelle montée à la chapelle Saint Marcel du Pègue. Balade commentée, vin chaud et goûter offerts.
Randonnée de 2h avec les arrêts à l’oppidum et la chapelle, prévoir vêtements et chaussures adaptés.
2 rue du donjon 26770 Le Pègue Tél. 04 75 53 68 21
