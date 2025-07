Trail des copains d’abord

Au programme :

De 7h30 à 11h – Marche

Les parcours peut se faire avec un sac à dos porte-bébé, avec un chien ou tout simplement en famille.

Deux parcours : 6,5 km et 115m de dénivelé positif OU 15 km et 300m de dénivelé positif

De 9h à 11h – Course d’orientation

Nouveauté cette année ! Nous vous proposons un véritable parcours d’initiation de CO, avec cartes et boussoles, dans le village de Clérieux ! Le parcours peut se faire avec un sac à dos porte-bébé, avec un chien ou tout simplement en famille.

9h30 : Course enfant (3 à 16 ans)

Nouveauté cette année : une « course » enfant, pour le pur plaisir de courir et faire du sport tous ensemble !

10h30 : Trail

10km – 200m dénivelé positif