Trail du Diois – 2ème édition

Cette journée revêt plusieurs objectifs : ouvrir l’établissement à l’extérieur pour un moment convivial et de partage autour du sport et renforcer la liaison école-collège en permettant aux élèves des écoles primaires et à leurs familles de venir voir ou revoir notre établissement scolaire.

Voici le programme :

De 09h à 11h30 : Le Famiathlon de la cité scolaire (inscription par équipe de 4 à 6 dont 2 adultes et entre 2 et 4 enfants de 5 à 12 ans). Avec des épreuves surprises, réalisables par tous les membres de l’équipe ! Découverte, plaisir et rires garantis ! Nullement besoin d’être sportif(ve) pour participer! Seules la bonne humeur, la forme et l’envie sont incontournables !

Quelques indices pour les ateliers : Carabine laser, basket fauteuil, duble dutch… Alors, motivé(s) ?

13h30 : départ de la course enfant de 1.4km aux abords et au sein de la cité scolaire (pour les élèves de CM1 – CM2 – 6e – 5e. Pas de classement, pas de chronométrage, juste le plaisir de courir avec ses amis et de recevoir une petite médaille à l’arrivée !

14h00 : départ du trail, une boucle de 10,3 km et 441m de dénivelé positif. (épreuve ouverte à partir de la catégorie » cadets « , pour les coureurs U18 nés à partir de 2009 et ayant 16 ans révolus le 05 Avril 2025.

Dans la foulée des trailers, nous vous proposons le même parcours en format randonnée !