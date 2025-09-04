Train Théâtre Hors les murs – Concert de Songs of Oblivion – Chanson et musique baroque

Entre répertoire ancien et moderne, tour à tour en anglais, en français et en italien, les oeuvres classiques glissent vers des reprises du XXe siècle, autour des compositions originales de Lonny. Instruments rares et voix dialoguent, brouillant les pistes, entre improvisation inspirée du continuo du XVIIe siècle et harmonies modernes.
Des pièces de Monteverdi, de John Dowland côtoient des créations originales, des tunes traditionnels anglo-saxons se mêlent à des textes poétiques. Plus qu’un concert, un moment musical suspendu au-dessus du cours du temps, un moment unique sublimé par l’architecture séculaire des lieux qui accueillent ce concert.
Lonny : chant, guitare, codirection artistique
François Cardey : cornets, codirection artistique
Garance Boizot : ténor de viole, lirone
Etienne Floutier : basse de viole, violone
Louis Capeille : harpe triple
Ulrik Gaston Larsen : archiluth, colascione