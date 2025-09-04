Concert

Train Théâtre Hors les murs – Concert de Songs of Oblivion – Chanson et musique baroque

Une rencontre musicale et poétique entre folk et baroque avec la rencontre de la voix cristalline et aérienne de la chanteuse folk Lonny et de l’ensemble Agamemnon, spécialiste des répertoires italien et germanique du XVIIe siècle.

Le 12/09/2025 20:00
Payant

Entre répertoire ancien et moderne, tour à tour en anglais, en français et en italien, les oeuvres classiques glissent vers des reprises du XXe siècle, autour des compositions originales de Lonny. Instruments rares et voix dialoguent, brouillant les pistes, entre improvisation inspirée du continuo du XVIIe siècle et harmonies modernes.
Des pièces de Monteverdi, de John Dowland côtoient des créations originales, des tunes traditionnels anglo-saxons se mêlent à des textes poétiques. Plus qu’un concert, un moment musical suspendu au-dessus du cours du temps, un moment unique sublimé par l’architecture séculaire des lieux qui accueillent ce concert.

Lonny : chant, guitare, codirection artistique
François Cardey : cornets, codirection artistique
Garance Boizot : ténor de viole, lirone
Etienne Floutier : basse de viole, violone
Louis Capeille : harpe triple
Ulrik Gaston Larsen : archiluth, colascione