Train Théâtre Hors les murs – Les Dodos – Cirque actuel

5 drôles de Dodos déploient leur loufoquerie acrobatique et musicale, résolus à voir la vie du bon côté ! Ils vont défendre becs et ongles leurs rêves et leurs combats : exister, le temps d’un spectacle, comme un acte de résistance !

Cie Le P’tit Cirk – Cirque et musique : Ce qu’ils ont en commun avec les oiseaux aujourd’hui disparus, car trop gros pour voler, c’est leur volonté profonde d’échapper à la gravité. De leur fragilité et de leur imagination sans limite, main à main, voltige aérienne, acrobatie, anneaux chinois, rites absurdes, ils se jouent de leurs peurs. Du violon à la contrebasse, et la guitare sous toutes ses coutures, autant de variations sur cordes, sur corps, pour des mouvements acrobatiques et des cascades périlleuses.

Pari gagné : le merveilleux et la virtuosité se rencontrent sur la piste du petit chapiteau avec élégance, tendresse, drôlerie et un brin d’humour insolent.

Les Dodos : création collective

De et avec : Alice Barraud (remplacée par Marianna Boldini), Pablo Escobar, Basile Forest, Louison Lelarge, Charly Sanchez

Scénographie, construction : Guillaume Roudot

En partenariat avec La Gare à Coulisses