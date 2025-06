Traversez 1000 ans d’histoire

Voyagez à travers 1000 ans d’Histoire dans le plus grand palais Renaissance du sud-est de la France, où séjourna et s’éteignit l’illustre Marquise de Sévigné.Une visite guidée pour faire connaissance avec l’histoire du château au grè des époques et en apprendre plus sur ses personnages les plus marquants.

–

? Toute l’année, selon jours et horaires d’ouverture à consulter en ligne

? 11 EUR | réduit 8 EUR (12-17 ans)

? Billet exonéré pour les – de 12 ans