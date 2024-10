Tribute to Piazzolla – Quinteto Tango Libertad

Ce quintet propose une interprétation moderne des compositions du bandonéoniste Astor Piazzolla, tout en respectant les racines du style inventé par ce dernier: le Nuevo Tango.

Une musique mêlant la sensualité et la violence des quartiers de Buenos Aires, les sublimes mélodies et les harmonies les plus riches, toujours dans la plus grande émotion.

Une musique à la frontière du tango, du rock, du jazz et de la musique savante occidentale.

Nom des artistes :

Joseph Bonneton, violon

Pablo Amado, bandonéon

Adrien Irankhah, piano

Léo Geller, guitare électrique

Florian Coppey, contrebasse

Pour en savoir plus :

Site internet : « https://quintetolibertad.wixsite.com/tango

Liens d’écoute :

Movimiento Continuo Live au Crescent (Mâcon) : https://youtu.be/d9rLtaNv5y4

Adios Nonino Live au Crescent (Mâcon) : https://youtu.be/mjkEhr_Le_4