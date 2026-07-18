Venez assister à un concert gratuit exceptionnel à l’Étoile Park, avec des groupes rendant hommage aux légendaires U2 et Queen. Le groupe Zooage sera également présent pour animer la soirée. Profitez de la restauration sur place à partir de 19h.
Concert
Tributes U2 Queen avec Zooage
Concert gratuit avec des tributes à U2 et Queen, avec le groupe Zooage. Restauration sur place.
Le 28/07/2026 19:00 Informations complémentaires
Îles du Chez 26800 Étoile-sur-Rhône Tél. 07 83 15 44 81
Gratuit pour les visiteurs