Tricotin Swing – Les Gens Sérieux

La Brasserie Les Gens Sérieux à Crest accueille Tricotin Swing et leurs Jazz Manouche.

Dans sa dernière collection automne/hiver, Tricotin Swing ose toutes les audaces vestimentaires avec un répertoire cousu dans la soie.

Ce joyeux trio use de toutes les ficelles pour vous faire vibrer…jusqu’à la corde (sensible): violon, guitares, contrebasse, cordes…vocales.

Les doigts tricotent énergiquement les notes pour se frayer un chemin jusqu’à nos coeurs.

Ils déroulent le fil sinueux d’une pelote musicale, qui va du Swing aux Balkans, sans oublier quelques tubes détournés en version Swing.

Cette collection fait la part belle à un répertoire résolument festif et entrainant, qui vient nous rappeler que le Swing ne tient qu’à un fil…

Ouverture 18h30