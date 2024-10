Trio Hestia – concert

Le TRIO HESTIA, c’est la rencontre de 3 musiciens, passionnés de musique de chambre et également professeurs (Aix-en-Provence, Arles, Montélimar) autour d’une volonté commune de faire découvrir le répertoire rarement joué de la formation violon, violoncelle et harpe, composé d’oeuvres originales et de transcriptions allant de l’époque romantique à la 2ème moitié du 20ème siècle.