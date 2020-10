Trio Tess & Ben

Tess & Ben est un trio hors normes, dans lequel la voie d’Estelle Inzani est accompagnée des contrebasses de Benoît Rapetti et de Véronika Soboljevski

En général, on découvre Tess & Ben par hasard, en concert. Et tout de suite on se demande ce que ça peut donner. Il faut dire qu’un duo, une contrebasse, une voix, et puis… c’est tout ! En fait, Tess & Ben, c’est en fait beaucoup plus qu’une contrebasse et une voix.

La contrebasse joue sur plusieurs modes (et moods) : archet, slap, pizzicato… La versatilité et la virtuosité de la voix rendent toutes les interprétations envisageables. Avec ou sans looper, et beaucoup d’idées, tout devient instrument. La contrebasse et les corps se font percussions, les voix harmonisées deviennent nappes. Avec en ostinato une complémentarité et une complicité constante entre les duettistes. Chacun prend sa place, avec assurance et charisme, jamais au détriment de l’autre.

Et puis il y a les choix artistiques. Partant d’un répertoire de titres (très) connus, s’autorisant des incursions dans tous les styles, Tess & Ben commencent par réduire chaque chanson à sa plus simple expression, ils la démontent et la dissèquent, puis ils la réarrangent, la ré¬harmonisent, se l’approprient, en restant surtout et toujours fidèles à son âme, sans jamais la dénaturer.

Et c’est ainsi que de la restriction originelle naît une originalité sans limite. « Délaissant les grands axes » et les lieux communs, Tess & Ben nous sortent enfin des sentiers battus et rebattus de la chanson contemporaine, et nous font (re)découvrir à l’infini la richesse de leur répertoire.

A Valaurie, deux contrebasses au lieu d’une font de ces artistes un TRIO hors normes !