Trio yeram musique d’armÃ©nie, lundi 22 juillet

Inspirés par la nature, ils parlent d’amour pour l’être aimé, pour son enfant, pour sa terre natale … Des mélodies empreintes d’une grande nostalgie, typiquement orientale mais aussi des airs de danse.Avec la voix sensible de Véronique Gérard-Yazidjian, les flûtes ney d’Adrienne Tschaenn et l’accordéon de Vincent Bader, Yeram tisse la musique vibrante, chaleureuse et ornée d’une Arménie très ancienne. »