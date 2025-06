Des mélodies empreintes d’une grande nostalgie, typiquement orientale mais aussi des airs de danse.

Avec la voix sensible de Véronique Gérard-Yazidjian, les flûtes ney d’Adrienne Tschaenn et l’accordéon de Vincent Bader, Yeram tisse la musique vibrante, chaleureuse et ornée d’une Arménie très ancienne.

Ce trio a vu le jour il y a maintenant 2 ans, dans les montagnes des Baronnies en Drôme Provençale.

Son nom signifie » envolée d’oiseaux » en arménien. »