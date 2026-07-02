Comment ça marche ?
1. Apportez les livres que vous souhaitez troquer
2. Parcourez les tables d’échange
3. Repartez avec ceux qui vous tentent !
Livres en bon état uniquement – il n’y a pas d’obligation à apporter des livres.
Coin café & discussions pour prolonger le plaisir
Rejoignez-nous pour faire vivre les livres… autrement !
Troc de livres
Vous aimez lire ? Vos livres dorment sur une étagère ? Donnez-leur une nouvelle vie ! Venez échanger vos livres avec d’autres passionnés, repartez avec de nouvelles lectures, sans dépenser un centime, participez à un moment convivial.
6 rue Brunet Le Connétable 26000 Valence Tél. 04 81 16 06 60
Comment ça marche ?