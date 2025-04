Trois cafés gourmands au Palais idéal

C’est le grand retour de Trois Cafés Gourmands, le célèbre groupe corrézien !

Trois Cafés Gourmands c’est d’abord trois voix, celle de Sébastien, et de Jérémy, et maintenant de Julie.

Trois Cafés Gourmands c’est aussi une histoire d’amitiés et des chansons qui parlent de la vie, de l’enfance, de la fête et de l’amour avec souvent cette nostalgie positive qui nous est chère, enrobée de poésie du quotidien.

Trois Cafés Gourmands c’est aussi une rencontre avec un public fidèle, de plus en plus nombreux, des chiffres vertigineux (plus de 500 000 albums vendus, plus d’1 milliard de streams, un clip record A nos Souvenirs avec 285 millions de vues et des centaines de concerts depuis des années entre la France, la Belgique et la Suisse).

Une nouvelle grande et longue tournée débute dans toute la France au printemps 2025 pour s’achever fin 2026.