« Tünde » en partenariat avec la comédie de Valence

Un prénom, c’est la première chose que l’on dit de soi aux autres, ce qui nous précède souvent, et, parfois, tout ce qu’il reste d’une histoire familiale. La dramaturge et metteuse en scène Tünde Deak s’inspire de sa propre expérience pour composer une pièce où les malentendus phonétiques sont autant d’occasions de réinventer une identité, avant de basculer dans l’histoire d’un homme en exil qui change de prénom à chaque voyage. Un déracinement qu’il tente pourtant de conjurer en baptisant sa ?lle Tünde.

À partir d’une vieille photographie où il pose, jeune, à bord d’un bateau, le récit remonte le temps jusqu’à ce qu’il rentre au pays. Il y recouvre sa véritable identité mais voilà que c’est la terre qu’il a quittée il y a plus de 50 ans qui a changé.

De la ?ction à l’enquête, Tünde [tynd?] entremêle les strates existentielles qui sous-tendent une question aussi banale que « Comment tu t’appelles? »