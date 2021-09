Un bout de souffle – L’orchestre imaginaire

Spectacle onirique et concert écrit par M. Descamps et G. Simonet / Musique composée par E. Torontola. Mise en scène de Maxence Descamps. Avec G. Simonet et E. Torontola

Jour après jour, inlassablement, Hector part à la recherche de ses rêves dans un parcours émouvant. Bout de souffle est un souffle onirique qui entraîne le public par vents et par mots dans son univers poétique.

Dans l’Orchestre Imaginaire, avec ses instruments singuliers et sa pédale de loop, Eric crée un univers singulier et ludique. Une performance musicale originale, où la sensibilité et l’audace envoûteront vos pieds et vos oreilles.