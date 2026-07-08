Un jour ou l’autre – Théâtre de la Ville

Une rencontre inattendue

Dans cette salle d’attente, trois femmes se croisent : Clara, une mère divorcée au grand coeur ; Lola, une séductrice flamboyante ; et Mina, une femme lucide désabusée. Elles partagent leurs doutes, leurs espoirs et leurs blessures, dans un échange de récits intimes où se mêlent rires, larmes et éclats de vérité. Leur quotidien est bouleversé lorsque Julie, jeune femme curieuse et sincère, franchit la porte. Sa présence agit comme un révélateur : chacune se confronte alors à ce qu’elle cache, à ce qu’elle attend, à ce qu’elle n’ose plus dire.

Un spectacle musical

Un jour ou l’autre est un spectacle musical qui revisite des chansons d’amour du répertoire français, porté par quatre comédiennes?chanteuses. Théâtre, musique, chant et claquettes s’entremêlent pour créer un récit chantant vivant et rythmé.

Une ode à la sororité et à l’amour de soi

Le spectacle Un jour ou l’autre explore les multiples visages de l’amour : les élans, les manques, les héritages, les solitudes, mais aussi la force de la sororité entre femmes. Ce spectacle rappelle que, parfois, avant d’aimer l’autre, il faut apprendre à s’aimer soi. Passez un moment plein d’émotion, rires et larmes, entre amis ou en famille.