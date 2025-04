UN MEDECIN POUR LA PAIX : soirée ciné-débat / Festival Palestine en Vue

Séance suivie d’un échange avec France Palestine Solidarité et le MRAP, dans le cadre du festival Palestine en vue.

Izzeldin Abuelaish, premier médecin palestinien à travailler dans un hôpital israélien, voit sa maison bombardée en 2009, tuant trois de ses filles et une nièce. Malgré cette tragédie, il trouve la force de parler d’espoir et de réconciliation. Exilé depuis au Canada, il milite sans relâche pour la paix entre Israël et la Palestine, ce qui lui vaudra d’être nominé cinq fois pour le Prix Nobel de la Paix.

Le documentaire se déroule sur la bande de Gaza et retrace la vie du docteur Izzeldin Abuelaish, un médecin palestinien respecté qui travaille en Israël. Depuis toujours, Izzeldin Abuelaish défend l’égalité, un combat qu’il a intensifié après le drame qu’il a vécu en janvier 2009. Trois de ses filles décèdent suite à des tirs israélien dans sa maison. Cet évènement bouleversant est le point culminant d’une grande émotion dans ce documentaire déjà très touchant. Le film dresse le portrait du médecin engagé pour la paix.