« Un moment avec Carlos Martinez » est un espace de rencontres surprenantes. Un lieu où un florilège de pièces issues de tous ses spectacles sont réunis pour la première fois. Au cours de ce spectacle, les pièces qui voyagent habituellement dans des valises différentes, changent de compagnons de voyage pour créer de nouvelles histoires, de nouveaux dialogues. ENsemble, elles mettent en scène un moment où les nouveaux spectateurs et les aficionados fidèles peuvent se rencontrer et se délecter du plaisir d’un monde où l’absurde apparent se métamorphose en réalité.
Conteur, poète et acteur, Carlos Martinez partage sa relation intime avec le silence sur une scène ouverte.
Il invite chaque spectateur dans cet espace visuel qui révèle des secrets, des contradictions, des ombres et une transcendance mêlés au pur plaisir, aux éclats de rire et, surtout, à un espoir démesuré.
Un moment avec Carlos Martinez
« Un Moment avec Carlos Martinez », c’est sa sélection de pièces, à lui…
Un florilège de ces scènes, extrait de tous ces spectacles et offert en un même lieu… Une parenthèse intimiste où le silence est en scène ouverte !
10 rte de Dieulefit 26160 Souspierre Tél. 04 75 01 57 73
